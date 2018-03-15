Вассерман объяснил, почему Россию обвиняют в отравлении Скрипаля

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российский публицист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал обвинения в адрес России по делу об отправлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Слова Вассермана приводит РЕН ТВ.

"Нас обвиняют потому, что газ, якобы использованный при покушении, разработан в нашем Союзе. Логика убедительная: если в яд входят элементы из периодической системы Менделеева, а Менделеев — русский, то русские и виноваты", — заявил публицист.

По его словам, "англосаксы разыгрывают тот же трюк, что и в руководимом ими Всемирном антидопинговом агентстве".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата из-за "дела Скрипаля".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Пострадал также сотрудник полиции Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году, когда России передали десять человек, включая Анну Чапман.