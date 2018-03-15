Генпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Савченко

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал арестовать депутата Рады Надежду Савченко. Он отметил, что ее подозревают в подготовке теракта в Раде, а следствие располагает "неопровержимыми доказательствами".

По его словам, Савченко "лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт".

Луценко добавил, что подорвать должны были две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Рады и автоматами добивая тех, кто выживет.

В ответ Савченко заявила, что на Украине "только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент".

"Мы что живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице?" — сказала она.

Кроме того, сегодня Луценко пообещал внести в Раду представление на лишение депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Комитет Рады рассмотрит это представление 21 марта, а парламент — 22 марта.

Исключение из комитета

Позднее украинский парламент исключил Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта. Такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Савченко рядом своих действий и заявлений не только не поддерживала высокий статус народного депутата, но и всячески пыталась легализировать террористические группировки ЛНР и ДНР личными контактам и заявлениями", — заявил депутат Андрей Тетерук.

За Савченко заступился депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

По его словам, исключение из состава комитета — это давление на оппозицию. Он заявил, что украинский парламент рассматривал этот вопрос с нарушениями регламента. Скорик также обратил внимание, что на заседании парламента не были вынесены на рассмотрение заявления Савченко о событиях в Киеве в 2014 году.

Многие депутаты ранее критиковали Савченко за встречу с ополченцами в декабре 2017 года в Минске.

Обвинения в адрес Савченко

В начале недели Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают в планировании террористических атак в Киеве.

Сама Савченко сегодня прибыла на допрос в СБУ, ее сопровождают сестра и пресс-секретарь. Она сообщила, что хочет взять Рубана на поруки.

"Я никогда в своей жизни никого не сдавала — ни в плену, ни в тюрьме в России, и на Украине этого делать не буду", — сказала Савченко. Статья, по которой подозревают Рубана, не предусматривает альтернативной меры пресечения, кроме содержания под стражей.

Она добавила, что "уважает Рубана за всю работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи вооруженным силам Украины, по помощи Службе безопасности Украины и всем спецслужбам".

Также она заявила, что "оранжевая революция" в 2004 году и Евромайдан в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада.

"Преступления власти начались задолго… И "оранжевая революция", и революция достоинства у нас не происходили с подачи РФ", — сказала Савченко.

Она добавила, что после Евромайдана "жизнь людей не улучшилась".