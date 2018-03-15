В Киеве эвакуируют посетителей торгового центра

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Полиция эвакуирует посетителей торгового центра в украинской столице из-за сообщения о минировании здания, сообщила в четверг пресс-служба полиции Киева.

По данным пресс-службы, в полицию поступило сообщение, что "в помещении торгово-развлекательного заведения на улице Белорусской Шевченковского района Киева заложена взрывчатка".

На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

"Правоохранители проводят эвакуацию и тщательно осматривают здание", — говорится в сообщении.