"Живу в дурдоме": в Сети высмеяли Луценко за слова о Савченко-террористке

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018. Архивное фото

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018. Архивное фото

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В социальных сетях высмеяли заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко планировала теракт в Киеве.

По его словам, Савченко собиралась уничтожить боевыми гранатами две ложи парламента, минометами обрушить его купол, после чего добить автоматами тех, кто выживет.

Одни пользователи предположили, что у генпрокурора разыгралась фантазия, другие — что у него не все в порядке с психическим здоровьем.

"Луценко надо писать сценарии для Голливуда. У него классно получается", — пишет Ирина Мясникова.

"Идиотизм крепчает, что эти дебилы пьют и что курят? Последнее время складывается впечатление, что живу в дурдоме…", пишет Вясеслав Яловенко.

"Луценко и других, видимо, уже ничего не спасет. Мозги поплавились совсем", — пишет Валентина Аийдиг.

"За один такой бред он должен уйти с должности генпрокурора, не говоря уж об остальном…", — пишет Елена Лих.

"Юрика срочно в шестую палату, к Наполеону", пишет Толик Формен.

"Луценко тронулся умом", пишет Виталий Гапоненко.

"Сочувствую вам, Юра, вы безнадежно больны!", — пишет Григорий Васильев.

Между тем, многие обратили внимание на то, как кардинально изменился статус Надежды Савченко на Украине за последнее время.

"Была героем, а стала преступником, такое только в Украине может быть", — пишет Валентин Романченко.

"Если сажать Савченко, то только в паре с Луценко", — пишет Мария Хтей.

"Что они там курят? Каждый день все радостнее жить. От любви до ненависти один шаг. Это сон, так априори быть не может, где же наша страна так нагрешила?", — пишет Елена Тюркеджи.

"Про Саакашвили уже забыли, про его террористические группы, пленки. Не получилось. Теперь за Надюшу взялись. А недавно — "Надя-герой!". Новый блокбастер — -"Надя- подрыватель Верховной Рады…", — пишет Татьяна Лазарева.

Слова Луценко прокомментировал и недавно покинувший Украину Михаил Саакашвили.

"Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия", — написал он у себя в Facebook.

Многие в шутку отметили, что описанный Луценко сценарий — это то, чего на самом деле хочет "половина Украины".

"Пусть они там все друг друга закидают чем хотят. А мы без них спокойно вырулим из той задницы, в которую они нас засунули. Самоорганизация общества у нас всегда была на высоте", — пишет Светлана Грицкова.

"Жить в Украине становиться все веселее и веселее", — констатирует Александр Скоблин.