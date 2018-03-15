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"Живу в дурдоме": в Сети высмеяли Луценко за слова о Савченко-террористке

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (221)
15:0315.03.2018
(обновлено: 15:19 15.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНадежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018. Архивное фотоНадежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В социальных сетях высмеяли заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко планировала теракт в Киеве.

Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Савченко заявила, что снайперов на Майдан в 2014 году привел Парубий‍

По его словам, Савченко собиралась уничтожить боевыми гранатами две ложи парламента, минометами обрушить его купол, после чего добить автоматами тех, кто выживет.

Одни пользователи предположили, что у генпрокурора разыгралась фантазия, другие — что у него не все в порядке с психическим здоровьем.

"Луценко надо писать сценарии для Голливуда. У него классно получается", — пишет Ирина Мясникова.

"Идиотизм крепчает, что эти дебилы пьют и что курят? Последнее время складывается впечатление, что живу в дурдоме…", пишет Вясеслав Яловенко.

"Луценко и других, видимо, уже ничего не спасет. Мозги поплавились совсем", — пишет Валентина Аийдиг.

"За один такой бред он должен уйти с должности генпрокурора, не говоря уж об остальном…", — пишет Елена Лих.

"Юрика срочно в шестую палату, к Наполеону", пишет Толик Формен.

"Луценко тронулся умом", пишет Виталий Гапоненко.

"Сочувствую вам, Юра, вы безнадежно больны!", — пишет Григорий Васильев.

Между тем, многие обратили внимание на то, как кардинально изменился статус Надежды Савченко на Украине за последнее время.

"Была героем, а стала преступником, такое только в Украине может быть", — пишет Валентин Романченко.

"Если сажать Савченко, то только в паре с Луценко", — пишет Мария Хтей.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед допросом в СБУ. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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"Что они там курят? Каждый день все радостнее жить. От любви до ненависти один шаг. Это сон, так априори быть не может, где же наша страна так нагрешила?", — пишет Елена Тюркеджи.

"Про Саакашвили уже забыли, про его террористические группы, пленки. Не получилось. Теперь за Надюшу взялись. А недавно — "Надя-герой!". Новый блокбастер — -"Надя- подрыватель Верховной Рады…", — пишет Татьяна Лазарева.

Слова Луценко прокомментировал и недавно покинувший Украину Михаил Саакашвили.

"Что-то мне подсказывает, что у них дела совсем уж плохи, ведь Луценко с таким же рвением утверждал, что я собирался захватить Верховную Раду на деньги Курченко. Вот так бывает, когда полные шарлатаны дорываются до власти. Ничего, скоро мы этот маразм закончим, и без бомб, стрельбы и насилия", — написал он у себя в Facebook.

Многие в шутку отметили, что описанный Луценко сценарий — это то, чего на самом деле хочет "половина Украины".

"Пусть они там все друг друга закидают чем хотят. А мы без них спокойно вырулим из той задницы, в которую они нас засунули. Самоорганизация общества у нас всегда была на высоте", — пишет Светлана Грицкова.

"Жить в Украине становиться все веселее и веселее", — констатирует Александр Скоблин.

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