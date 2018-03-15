Украинский парламент уволил главу Нацбанка

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Верховная рада Украины по предложению президента Петра Порошенко уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка страны.

Такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 342 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Гонтарева заявила Верховной Раде, что ее миссия на этом посту выполнена, так как реформы проведены. Она отметила, что впервые в истории Украины ее отставка — это не политическое решение.

Гонтарева, занимавшая должность главы Нацбанка с 19 июня 2014 года, написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и до настоящего времени находилась в отпуске. С 11 мая 2017 года ее обязанности исполняет первый зампредседателя банка Яков Смолий.

Депутаты неоднократно требовали отставки Гонтаревой, обвиняя ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. По украинскому законодательству, главу Нацбанка назначает и отстраняет Верховная Рада по представлению президента страны. Украинский лидер Петр Порошенко предложил на этот пост Якова Смолия.