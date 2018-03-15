Британия вложит 48 млн фунтов в Центр по борьбе с химоружием

ЛОНДОН, 15 мар — РИА Новости, Мария Табак. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон на фоне инцидента с отравлением нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля объявил, что правительство инвестирует 48 миллионов фунтов стерлингов в новый Центр по защите от химического оружия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. РФ полностью отрицает это.

"Если мы и сомневались в том, что Россия представляет собой угрозу для наших граждан, то достаточно посмотреть на шокирующий пример безрассудного нападения в Солсбери. Мы знаем, что угроза применения химоружия исходит не только от России, но и от других стран", — сказал Уильямсон, выступая в четверг с большой речью.

"У нас есть эксперты мирового класса в военно-технической лаборатории в Портон-Даун, и сегодня я могу объявить, что мы усилим наши возможности, инвестировав 48 миллионов фунтов стерлингов в новый Центр по защите от химоружия для того, чтобы у нас по-прежнему были все ресурсы для химанализа и обороны", — сказал министр.