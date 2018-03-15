СМИ сообщили имя претендента на пост премьера Словакии

ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Новым премьером Словакии вместо уходящего в отставку Роберта Фицо может быть назначен нынешний вице-премьер Петер Пеллегрини, передают местные СМИ. Президент республики Андрей Киска, по сообщению его пресс-службы, примет Пеллегрини в четверг в 13.00 (15.00 мск).

"Президент республики Андрей Киска в 13.00 примет в Президентском дворце вице-премьера правительства по вопросам инвестиций и информатизации Петера Пеллегрини", — говорится в сообщении.

В среду вечером премьер Роберт Фицо заявил, что в целях разрешения возникшего в стране после убийства журналиста Яна Куциака политического кризиса предложил главе республики свою отставку, условием которой выдвинул сохранение нынешнего коалиционного кабинета и назначение на пост премьера представителя КСД. В четверг лидер входящей в правящую коалицию партии "Мост" Бела Бугар проинформировал журналистов о том, что президент выразил с этим свое согласие.

Ожидается, что Фицо объявит о своей отставке в ближайшие часы. Как сообщил со ссылкой на свои источники в партии КСД портал братиславской газеты SME, кандидатом на пост премьера партия выдвигает вице-премьера правительства 42-летнего Петера Пеллегрини, который в 2014-2016 годах занимал пост главы парламента, а ранее был министром образования.