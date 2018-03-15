Минобороны Польши передислоцирует дивизию с запада на восток страны

ВАРШАВА, 15 мар — РИА Новости. Польская армия передислоцирует дивизию с запада на восток страны, заявил в четверг министр национальной обороны Мариуш Блащак на совещании руководства ведомства.

"В рамках ключевого для военной безопасности Польши усиления восточной стены мы планируем передислокацию части вооруженных сил с запада на восток. Моей целью является создание в восточной Польше новой дивизии профессиональной армии", — сказал он.

В свою очередь присутствующий на совещании президент страны Анджей Дуда отметил, что основным противником Польша рассматривает Россию. "Россия показывает, что готова применить военную силу для достижения своих целей", — сказал он.

Дуда вспомнил недавние белорусско-российские учения "Запад-2017". По его словам, эти учения моделировали "полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должна стать Польша и страны Балтии".

Слова о якобы существующей угрозе со стороны РФ периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.