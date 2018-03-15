Савченко заявила, что только ленивый на Украине не думал о подрыве Рады

КИЕВ, 15 март — РИА Новости. Депутат Надежда Савченко в ответ на обвинения в подготовке теракта в Верховной раде заявила, что на Украине только ленивый не думал взорвать администрацию президента или парламент.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он уже внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

"Украинцы, задайтесь вопросом, кто хотя бы раз не думал снести эту власть, как призывали на всех майданах. Кто не думал взорвать Банковую (улица в Киеве, где находится администрация президента — ред.) или Верховную раду? Мы что живем в 37-м году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый, у нас об этом говорят все", — сказала Савченко в четверг журналистам.

Служба безопасности Украины (СБУ) 9 марта задержала руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия. Савченко присутствовала на суде, где избиралась мера пресечения. Депутат изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал на два месяца. При этом ранее Савченко и Рубан ранее вместе посещали Донбасс.

При этом интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщало, что украинские правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота на Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела" и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.