Мужчину, который подбежал к Меркель у бундестага, отправили в психбольницу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мужчина, который днем ранее приблизился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на выходе из здания бундестага и был задержан, направлен в психиатрическое отделение больницы, сообщила в четверг газета Welt со ссылкой на берлинскую полицию.

В среду телохранители Ангелы Меркель задержали мужчину, приблизившегося к политику, когда она покидала здание бундестага после переизбрания на пост канцлера ФРГ, сообщала пресс-служба берлинского президиума полиции. В ходе инцидента никто не пострадал.

По данным полиции, нарушитель правопорядка — 23-летний выходец из Афганистана. Сначала мужчину забрали в полицейский участок, где установили его личность и составили необходимые документы. Против него было составлено заявление в связи с неповиновением сотрудникам правоохранительных органов.