Мужчину, который подбежал к Меркель у бундестага, отправили в психбольницу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Мужчина, который днем ранее приблизился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на выходе из здания бундестага и был задержан, направлен в психиатрическое отделение больницы, сообщила в четверг газета Welt со ссылкой на берлинскую полицию.
По данным полиции, нарушитель правопорядка — 23-летний выходец из Афганистана. Сначала мужчину забрали в полицейский участок, где установили его личность и составили необходимые документы. Против него было составлено заявление в связи с неповиновением сотрудникам правоохранительных органов.