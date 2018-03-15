Президент Македонии отказался утвердить албанский вторым официальным языком

БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Президент Македонии повторно отказался подписать закон о придании албанскому языку статуса второго официального в стране, сообщил кабинет главы республики.

Депутаты правящей коалиции вокруг Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) премьера Зорана Заева после напряженных дебатов с оппозицией и на фоне протестов граждан большинством в 64 голоса (из всего 120 парламентариев) приняли в среду закон, дающий статус второго официального языка в стране албанскому языку.

Президент Македонии Георге Иванов в середине января наложил вето и вернул в парламент новый закон о языке, по которому албанский признается в стране в качестве второго официального. Законопроект во втором чтении был принят 11 января 2018 года в парламенте голосами правящей коалиции, состоящей из Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и албанских партий. Он был возвращен депутатам на третье чтение, причем несогласные с документом оппозиционеры из ВМРО-ДПМНЕ подали свыше 30 тысяч поправок к законопроекту.

Со среды на четверг Иванов снова отказался подписать утвержденный парламентским большинством документ, принятие которого, по его словам представляет собой "институциональное насилие и удар по демократии".

"Не были проведены консультации с научным сообществом и компетентными структурами, которые призваны дать свое мнение о Законе об употреблении языков в Республике Македония. Так не руководят государством, так не осуществляют наши стратегические цели, так не соблюдают конституцию, то, на что вы присягаете при вступлении на свою исключительно ответственную общественную функцию", — цитирует обращение президента кабинет.

"Большинство граждан никогда не голосовали, и не проголосовали бы за политическую программу, которая подразумевает такой неконституционный, антигосударственный и по сути несправедливый закон. Несправедливый закон и не имеет права так называться. Как президент республики Македония я этого не допущу, поэтому не подпишу указ об утверждении закона, принятого таким образом", — заявил македонский лидер.

Введение албанского языка в качестве второго официального предусмотрено так называемой "тиранской платформой", которую албанские политики из Македонии составили в столице Албании Тиране при содействии главы албанского правительства Эди Рамы. Принятие "тиранской платформы" стало условием для поддержки политическими лидерами албанцев правительства во главе с премьер-министром Зораном Заевым (СДСМ).

Новый закон о языке предполагает, что все структуры государственной и муниципальной власти наравне с македонским будут использовать албанский язык, на котором говорит не меньше 20% населения. Сайты госорганов, другие носители служебной информации, официальные, деловые и личные документы также должны будут стать двуязычными. Денежные знаки, монеты, почтовые марки предполагается снабдить символами обеих культур.

Противники закона указывают на то, что его принятие приведет к созданию параллелизма в органах государственной власти, что поставит под угрозу унитарность, суверенитет и территориальную целостность Македонии.