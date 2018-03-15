Депутат Рады осудил исключение Савченко из комитета по обороне

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Исключение внефракционного депутата Надежды Савченко из состава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны является давлением на оппозицию, заявил в четверг на заседании парламента депутат от "Оппозиционного блока" Николай Скорик.

Ранее в четверг парламент Украины исключил Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную указом президента РФ, из комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны после обвинений в подготовке теракта.

"Я считаю, что сегодня происходит очередная попытка политического давления, как это было с нашим коллегой Бакулиным (Рада в четверг лишила депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина неприкосновенности – ред.). Сейчас вы пытаетесь сделать то же самое с Савченко. Это однозначно давление на оппозицию и нарушение всех норм работы парламента", — сказал Скорик.

Он заявил, что вопрос исключения Савченко из состава комитета украинский парламент рассматривал с нарушениями регламента. Скорик также обратил внимание, что на заседании парламента не были вынесены на рассмотрение заявления Савченко о событиях в Киеве в 2014 году.

Депутат ранее заявила, что "оранжевая революция" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-2014 годах проходили при поддержке Запада. Кроме того, Савченко утверждает, что видела, как нынешний спикер Рады Андрей Парубий в 2014 году во время "евромайдана" привел снайперов в гостиницу "Украина" в центре Киева.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала террористический акт в здании Рады. По словам генпрокурора, он намерен в четверг внести в парламент представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.