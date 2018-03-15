"Пасхальное перемирие" поможет урегулированию в Донбассе, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 15 мар — РИА Новости. Предложение главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о "пасхальном перемирии" может стать основой для укрепления стабильности в Донбассе и выполнения комплекса мер по урегулированию ситуации в регионе, считает исполняющая обязанности главы МИД ДНР, представитель республики в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Ранее Захарченко предложил объявить в Донбассе "пасхальное перемирие" с 1 апреля. Полпред республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что ДНР направила миссии ОБСЕ предложение о проведении внеочередной видеоконференции по вопросу введения режима прекращения огня к пасхальным праздникам. Сейчас в Донбассе действует объявленное с 5 марта "весеннее" перемирие.

"Возможность провести светлый праздник Пасхи в мире и спокойствии должны иметь все жители Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Уверены, что предложенное главой Донецкой народной республики "пасхальное перемирие" будет способствовать укреплению стабильности в регионе и станет необходимой базой для выполнения других пунктов Комплекса мер, включая политические", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном в четверг пресс-службой МИД ДНР.

По ее словам, объявляемые ранее перемирия "омрачались регулярными провокациями со стороны украинских войск". "Надеемся, что на этот раз Киев выполнит свои обязательства и установится всеобъемлющий, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня, начиная с 1 апреля. Призываем всех участников переговорного процесса поддержать инициативу главы республики и принять активное участие в ее реализации", — добавила Никонорова.