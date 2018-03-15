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Савченко хочет взять на поруки Рубана

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (209)
12:4915.03.2018
(обновлено: 12:56 15.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНадежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, заявила, что намерена взять на поруки руководителя центра по освобождению пленных Владимира Рубана, задержанного по подозрению в подготовке теракта. 

Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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"Я никогда в своей жизни никого не сдавала — ни в плену, ни в тюрьме в России, и на Украине этого делать не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", — сказала Савченко журналистам в четверг. Статья, по которой подозревают Рубана, не предусматривает альтернативной меры пресечения, кроме содержания под стражей.

Савченко сообщила, что "уважает Рубана за всю работу, которую он выполнял на фронте по освобождению пленных, по помощи вооруженным силам Украины, по помощи Службе безопасности Украины и всем спецслужбам". Она заявила, что на Украине "идет война спецслужб и слив страны изнутри".

По ее словам, оружие из Донбасса может использоваться на Украине для проведения спецопераций. "Такие операции проводятся, и одни структуры хотят выполнять задачи в пользу Украины, а есть подразделения и структуры, которые им мешают", — сказала Савченко.

Пресс-конференция Надежды Савченко во Львове
© РИА Новости / Стрингер
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Несостоявшийся побег: Савченко нашлась в Страсбурге
Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что украинские правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота на Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

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