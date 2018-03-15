Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в Раде

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен арестовать депутата Рады Надежду Савченко, которую следствие подозревает в подготовке теракта в Раде, так как располагает "неопровержимыми доказательствами".

Савченко в четверг прибыла на допрос в офис управления Службы безопасности Украины по Киеву и Киевской области по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, который подозревается в планировании террористических атак в Киеве.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (ВРУ – ред.) боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании Рады.

По его словам, он сегодня внесет в Раду представление на лишение Савченко депутатской неприкосновенности. "Поэтому сегодня (в четверг – ред.) я, как генеральный прокурор Украины, внесу в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко", — сказал Луценко.

Генпрокурор надеется, что регламентный комитет Рады рассмотрит представление на лишение неприкосновенности Савченко 21 марта, а парламент – 22 марта.

Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что украинские правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота на Украине. По данным СМИ, Рубан "является далеко не главным фигурантом этого дела", и "основный удар будет наноситься по совсем иному человеку" — по Савченко.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.