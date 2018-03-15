Путин рассказал, как разрешил начинающийся конфликт в Дрездене в 1989 году

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как усмирил толпу, собравшуюся возле особняка КГБ в Дрездене в 1989 году и разрешил начинающийся конфликт мирным способом.

Пятого декабря 1989 года, когда агрессивная толпа подошла к особняку КГБ в Дрездене, чтобы заполучить архивы спецслужбы, переговоры с людьми пришлось вести офицеру советской разведки Владимиру Путину.

"Мне бы, честно говоря, здесь не очень хотелось вдаваться в детали. Толпа, она, конечно, есть толпа, но все, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Но безусловно мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР, кстати говоря", — сообщил глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который был опубликован в соцсетях.

"Пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договорённостей. Пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд", — отметил он.

Путин подчеркнул, что тогда действовал исключительно дипломатическими методами и старался именно объяснить людям ситуацию, старался продемонстрировать доверие людям и отсутствие желания развития этого конфликта.

"Миссия переговорщика была у меня. Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не принадлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", — рассказал российский лидер.

Президент рассказал, что на вопрос о его хорошем знании немецкого языка, ему тогда пришлось ответить "по легенде", что он переводчик. "Они меня спросили: а почему вы так по-немецки говорите? Мне пришлось, как в таких случаях говорят, "ответить по легенде", сказать, то я переводчик", — сказал он.

Путин отметил, что начинающийся конфликт удалось разрешить мирными методами.

"Самое главное, что не дошло ни до каких конфликтов, что не было никаких столкновений, ни, не дай Бог, каких-то пострадавших. А мы не могли вести себя иначе. Потому что это все-таки подразделение внешней разведки Советского Союза. Мы не могли туда никого допустить", — сказал он.