Путин рассказал, как разрешил начинающийся конфликт в Дрездене в 1989 году

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как усмирил толпу, собравшуюся возле особняка КГБ в Дрездене в 1989 году и разрешил начинающийся конфликт мирным способом.
"Мне бы, честно говоря, здесь не очень хотелось вдаваться в детали. Толпа, она, конечно, есть толпа, но все, что происходило тогда в ГДР, это было естественным ходом развития событий. Но безусловно мы тогда не могли просто взять выложить на улице наши дела оперативных разработок и какую-то информацию, связанную с теми людьми, с которыми мы работали, не в ГДР, кстати говоря", — сообщил глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который был опубликован в соцсетях.
"Пришлось продемонстрировать нашу готовность действовать в рамках тогдашних межгосударственных договорённостей. Пришлось даже группе охраны продемонстрировать оружие, к сожалению, что не очень хорошо, на мой взгляд", — отметил он.
"Миссия переговорщика была у меня. Я вышел к людям, спросил, чего бы они хотели. Они сказали, что хотели бы досмотреть здание. А я ответил, что это здание принадлежит Советской армии, оно не принадлежит досмотру в соответствии с межправсоглашением", — рассказал российский лидер.
Путин отметил, что начинающийся конфликт удалось разрешить мирными методами.
"Самое главное, что не дошло ни до каких конфликтов, что не было никаких столкновений, ни, не дай Бог, каких-то пострадавших. А мы не могли вести себя иначе. Потому что это все-таки подразделение внешней разведки Советского Союза. Мы не могли туда никого допустить", — сказал он.