КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Депутата Верховной рады Надежду Савченко могут лишить звания "Герой Украины", если подтвердятся подозрения в подготовке ею военного переворота, заявил Антон Геращенко — депутат украинского парламента, член коллегии МВД.

Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, покинула Украину после того, как СБУ вызвала ее на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Его подозревают в планировании серии терактов в Киеве. При этом СМИ сообщили, что украинские правоохранители могут обвинить Савченко в подготовке военного переворота.

"Нет (вопрос лишения Савченко депутатской неприкосновенности не снят — ред.), я думаю, что у генерального прокурора достаточно может быть оснований для того, чтобы предъявлять ей обвинения Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности и с нее. Ее подозревают в соучастии в организации подготовки к перевороту. Надежда Савченко последний год ездила по воинским частям и занималась агитацией, подрывной деятельностью", — заявил Геращенко в четверг журналистам, его общение с прессой транслировал телеканал "112 Украина".

По его мнению, если подозрения в отношении Савченко подтвердятся, то президент может принять решение о лишении Савченко звания Героя Украины.

"Звание Героя Украины присваивается президентом Украины, если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то я думаю, что президент примет решение об отозвании Героя Савченко", — сказал Геращенко.

Ранее сама Савченко заверяла, что находится в командировке в Европе, по возвращению готова пообщаться с СБУ. Накануне вечером Савченко вернулась в Киев и в четверг пообещала явиться на допрос в СБУ. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что внесет в Верховную Раду представление на привлечение к ответственности Савченко, если она в четверг не явится на допрос.

Ранее президенту Порошенко уже поступали предложения лишить Савченко звания Героя Украины — из-за ее переговоров с представителями ЛНР и ДНР. Петиция была обнародована летом 2016 года на сайте украинского лидера.

Рубан был задержан СБУ в минувший четверг при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца. Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс.

Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.