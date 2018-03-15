Путин рассказал о впечатлениях от обстановки после падения Берлинской стены

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Никто не мог себе представить, что после разрушения Берлинской стены в 1989 году силы НАТО со временем появятся уже у российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я тогда вообще об этом не думал. Я был фактически рядовым оперативным работником. Но вряд ли кто-то мог себе представить, что ситуация будет разворачиваться именно таким образом", — рассказал Путин во второй части фильма Андрея Кондрашова "Путин", выложенной в соцсетях, отвечая на вопрос, было ли ожидаемо, что после вывода войск СССР из Восточной Германии, к границам страны близко подойдут войска НАТО.