В Уганде член экипажа Emirates выпал из самолета

ДУБАЙ, 15 мар — РИА Новости. Член экипажа самолёта авиакомпании Emirates выпал из самолёта в аэропорту Энтеббе (Уганда) и получил серьёзные травмы, сообщает издание Khaleej Times.

Экипаж готовился к взлету, когда по непонятным пока причинам открылся аварийный выход. Пострадавший был отправлен в госпиталь. Травмы члена экипажа, как пишет издание, представляют угрозу для жизни.

Ведётся расследование инцидента.

"Мы можем подтвердить, что член экипажа, к сожалению, выпал из открытой двери при подготовке к взлёту рейса EK729 из Энтеббе 14 марта", — заявил представитель авиакомпании изданию.