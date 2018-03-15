Число жертв взрыва на востоке Пакистана возросло до девяти, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мар — РИА Новости. Жертвами взрыва, прогремевшего в среду вечером в окрестностях пакистанского Лахора, стали девять человек, в том числе пять сотрудников полиции, сообщает телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Инцидент произошел в городе-спутнике Рейвинде. По свидетельствам очевидцев, взрыв прогремел в тот момент, когда на одном из КПП полиции проходила смена караула. В результате нападения пострадали не меньше 25 человек, 13 из которых — силовики. К настоящему времени все они доставлены в больницы.

At least nine, including five policemen martyred in Raiwind explosion https://t.co/lkurPn4Lvk — Geo English (@geonews_english) 14 марта 2018 г.

​Следствие полагает, что целью атаки были именно сотрудники полиции, а не мирные жители, однако до сих пор полиции не удалось установить всех обстоятельств произошедшего. По одной из версий, речь идет о срабатывании самодельной мины, которая была заложена вблизи КПП, по другой — о преднамеренном самоподрыве террориста-смертника.

Ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся. Ведется расследование.