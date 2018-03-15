В Китае завершилась сессия главного совещательного органа

ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. Первая сессия главного совещательного органа Китая — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета (ВК НПКСК) 13-го созыва завершилась в Пекине в четверг.

Сессия ВК НПКСК открылась в Доме народных собраний в китайской столице 3 марта, в ходе почти двух недель ежедневных заседаний делегаты обсуждали и выносили свои предложения по вопросам дальнейшего развития страны во всех сферах. Обсуждения велись в том числе и по проекту поправок к конституции страны, которые были приняты 11 марта в ходе заседания главного законодательного органа КНР — ВСНП, а также по проекту реформы госорганов.

В ходе четвёртого пленарного заседания ежегодной сессии НПКСК в среду член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян был избран на должность председателя главного совещательного органа Китая. Помимо этого, делегаты выбрали 24 вице-председателей ВК НПКСК.

"В своей работе мы должны честно и добросовестно выполнять наши обязанности, исходя из потребностей и интересов народа, стремиться к улучшению жизни людей и реализовать цель по омоложению нации", — сказал в своей речи на церемонии закрытия Ван Ян. Он отметил, что ВК НПКСК играет важную роль в обсуждении путей реализации государственных программ, намеченных к выполнению Компартией, в частности, это касается социальных, экономических и культурных проектов, таких, как борьба с бедностью, охрана окружающей среды, строительство инфраструктуры, улучшение доступа всех слоев населения к услугам здравоохранения и образования.

Делегаты в ходе последнего заседания в четверг утром одобрили проект доклада о работе Постоянного комитета ВК НПКСК 12-го созыва, в котором подведены итоги деятельности органа за последние 5 лет. Также они одобрили проект резолюции по внесению поправок в устав НПКСК и проект резолюции по результатам работы первой сессии ВК НПКСК 13-го созыва. На церемонии закрытия в четверг присутствовал председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, все члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и Политбюро ЦК КПК.

В состав НПКСК входят представители различных политических партий и общественных групп, деятели культуры, представители основных религиозных конфессий, а также представители деловых кругов. НПКСК не принимает законов, однако его члены на ежегодной сессии обсуждают ключевые вопросы развития страны, после чего передают свои предложения законодателям из Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Этот орган, как правило, возглавляет один из семи членов высшего партийного органа власти Китая — постоянного комитета политбюро ЦК КПК.