ООН, 15 мар — РИА Новости. Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления Совета Безопасности ООН по расследованию инцидента в Солсбери, сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", — заявил он.

По его словам, предложенные делегацией Великобритании поправки исказили смысл документа, "который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".