В Сенегале более десяти человек пропали без вести при крушении вертолета

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Армейский вертолет потерпел крушение в прибрежном районе на юго-западе Сенегала, семь человек спасены, 13 считаются пропавшими без вести, сообщает местный информационной портал Senego.

Инцидент произошел недалеко от деревни Миссира, область Фатик. По данным портала, на борту во время инцидент находились 20 человек, 16 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным властей, семь человек удалось достать из воды. Данных о 13 человек пока не поступало.

В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция.