Посольство России обвинило США в попытке повлиять на выборы президента

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Посольство РФ в США отреагировало на заявления госдепа США по Крыму, заявив, что Вашингтон пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в Москве в контексте предстоящих выборов.

"Четыре года назад крымчане приняли историческое решение. Настоящим демократическим способом – через референдум – вернули себя и свою землю, Севастополь и Крым, в состав России. Исправили историческую справедливость, которая была нарушена еще в 1954 году, когда они были незаконно переданы Советской Украине. Госдеп не мог пройти мимо данного события, выпустил беспрецедентно надрывное и желчное заявление. Но, как говорится, "ты сердишься, значит ты не прав", — сообщили в российском посольстве.

В заявлении отмечается, что "в голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России (Владимиром) Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов".

"Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", — говорится в опубликованном на Facebook заявлении дипмиссии.

В российском посольстве рассказали, что "республика Крым и город Севастополь прочно и окончательно интегрировались в политическое и правое пространство России".

"На территории полуострова полностью обеспечено соблюдение наших международных обязательств в правочеловеческой сфере. Качество жизни крымчан устойчиво повышается. За четыре года заработная плата выросла на 60%, а пенсии – более чем в два раза. С момента воссоединения Крыма не зафиксировано сколько-нибудь значимых случаев межнациональных или межконфессиональных конфликтов. Видимо, все эти достижения еще больше заводят наших американских коллег. Рекомендуем им внимательно ознакомиться с гимном города Севастополя, к котором давно дан ответ на все претензии "из-за океана", — подчеркнули в посольстве РФ в США.

Ранее государственный департамент США выпустил заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные в этом регионе заявления президента РФ Владимира Путина. Как заявили во внешнеполитическом американском ведомстве, во время "предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций". По словам американских дипломатов, жители Крыма были вынуждены голосовать на референдуме в 2014 году под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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