В ООН расскажут о нарушении прав крымчан Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов выступит в ООН с сообщением о нарушении прав крымчан со стороны Украины.

"Я планирую выступить 16 марта на 37-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве с сообщением на тему о нарушении прав крымчан со стороны Украины. Ожидается перепалка с украинской делегацией по этому вопросу, надеюсь, только словесные дебаты, без эксцессов, оскорблений и метания стаканов с водой. В общем, надеюсь на конструктивный диалог в стенах ООН", — сказал РИА Новости Молохов.

При этом Молохов подчеркнул, что основные тезисы сообщения останутся интригой до выступления на площадке ООН.

Ранее Молохов сообщал, что в украинские суды в этом году будут направлены десятки исков с требованием возместить ущерб крымчанам из-за энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Кроме того, готовятся иски в Европейский суд по правам человека в Страсбурге в связи с водной блокадой полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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