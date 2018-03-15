Франция согласует с Лондоном ответ на инцидент в Солсбери

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Франция намерена согласовать с британскими властями ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"В ближайшие несколько часов Франция на высоком уровне выступит в контакт с британским властями для координации нашего ответа", — цитирует министра газета Libération перед встречей с коллегой из Германии Хайко Маасом.

Во вторник главы МИД Франции и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан и Борис Джонсон провели переговоры, в которых обсудили ситуацию с покушением на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ле Дриан "от лица Франции выразил солидарность с Великобританией".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По словам министра иностранных дел РФ, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.