В палате представителей проголосуют по "российскому расследованию"

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Комитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосует 22 марта по отчету о расследовании "российского вмешательства" в американские выборы.

Как сообщается на сайте комитета, планируется принятие "Отчета Следственного комитета по активным действиям России в ходе президентских выборов 2016 года".

Ранее комитет по разведке заявил, что по завершении активной фазы расследования не обнаружил какого-либо "сговора" предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией. Это мнение поддерживает республиканское большинство в комитете. При этом обе партии согласны, что "российское вмешательство" в выборы имело место.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Ранее Мюллер предъявил обвинения 13 россиянам и трем российским компаниям во вмешательстве в выборы.

Россия опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Кремль и Белый дом также опровергли подозрения в "сговоре Трампа с Россией".