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Украинский МИД предложил разорвать договор о дружбе с Россией

01:2515.03.2018
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© Depositphotos / MorozzzЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© Depositphotos / Morozzz

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинский МИД подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение по выходу Украины из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, рассказала депутат Верховной рады Светлана Залищук.

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© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexander Rector
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"Министр Павел Климкин на нашем (парламентском. — Прим. ред.) комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", —написала Залищук в Фейсбуке.

Однако она не уточнила, когда украинские власти могут аннулировать соглашение.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко отмечала, что Украина не намерена разрывать договор с Россией. По ее словам, украинские власти, напротив, "намерены требовать от российской стороны выполнения всех положений соглашения".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ ратифицирован Радой.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок действия документа составляет десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий.

Комментарий МИД Украины

В украинском дипломатическом ведомстве подтвердили данную информацию и заявили, что МИД Украины действительно подготовил для президента ряд предложений, связанных с договоров с Россией.

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© РИА Новости / Стрингер
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"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора, либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", — сказала официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца агентству УНИАН.

При этом она уточнила, что конкретного решения о документу МИД Украины не принял, "поскольку окончательное решение принимает президент".

"Стреляют себе в ногу"

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© REUTERS / Gleb Garanich
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение украинских властей разорвать соглашение о дружбе с Россией.

Он напомнил, что денонсация договора приведет к отмене статьи, гарантирующей признание территориальной целостности Украины.

"Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу…", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

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