Украинский МИД предложил разорвать договор о дружбе с Россией

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинский МИД подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение по выходу Украины из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, рассказала депутат Верховной рады Светлана Залищук.
Однако она не уточнила, когда украинские власти могут аннулировать соглашение.
Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко отмечала, что Украина не намерена разрывать договор с Россией. По ее словам, украинские власти, напротив, "намерены требовать от российской стороны выполнения всех положений соглашения".
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ ратифицирован Радой.
Комментарий МИД Украины
В украинском дипломатическом ведомстве подтвердили данную информацию и заявили, что МИД Украины действительно подготовил для президента ряд предложений, связанных с договоров с Россией.
При этом она уточнила, что конкретного решения о документу МИД Украины не принял, "поскольку окончательное решение принимает президент".
"Стреляют себе в ногу"
Он напомнил, что денонсация договора приведет к отмене статьи, гарантирующей признание территориальной целостности Украины.
"Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу…", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.