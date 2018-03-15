Украинский МИД предложил разорвать договор о дружбе с Россией

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Украинский МИД подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение по выходу Украины из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, рассказала депутат Верховной рады Светлана Залищук.

"Министр Павел Климкин на нашем (парламентском. — Прим. ред.) комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", —написала Залищук в Фейсбуке

Однако она не уточнила, когда украинские власти могут аннулировать соглашение.

Ранее первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко отмечала, что Украина не намерена разрывать договор с Россией. По ее словам, украинские власти, напротив, "намерены требовать от российской стороны выполнения всех положений соглашения".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной подписан в 1997 году. Документ ратифицирован Радой.

Комментарий МИД Украины

Соглашение закрепляет стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок действия документа составляет десять лет с последующей автоматической пролонгацией в случае отсутствия у сторон претензий.

В украинском дипломатическом ведомстве подтвердили данную информацию и заявили, что МИД Украины действительно подготовил для президента ряд предложений, связанных с договоров с Россией.

"МИД подготовил ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого договора, либо частично, либо полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация. То есть несколько вариантов", — сказала официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца агентству УНИАН

При этом она уточнила, что конкретного решения о документу МИД Украины не принял, "поскольку окончательное решение принимает президент".

"Стреляют себе в ногу"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал намерение украинских властей разорвать соглашение о дружбе с Россией.

Он напомнил, что денонсация договора приведет к отмене статьи, гарантирующей признание территориальной целостности Украины.

"Денонсируя Договор с Россией от 1998 года, Киев отменит и статью о признании территориальной целостности Украины. Опять стреляют себе в ногу…", — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.