Госдеп отреагировал на заявления Путина в Крыму

ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Государственный департамент США выпустил в среду заявление под названием "Крым — это Украина" в связи с присоединением Крыма к России четыре года назад, а также отреагировал на сделанные в этом регионе заявления президента РФ Владимира Путина.
"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — следует из заявления госдепа.
Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что жители Крыма были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск".
"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегетимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — говорится в комментарии.
Президент России Владимир Путин в среду осмотрел новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополя.
Москва также не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>