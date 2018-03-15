Премьер Словении подаст в отставку

БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил в среду, что принял решение подать в отставку, передает портал издания Delo.

Официально президент страны Борут Пахор, на которого теперь лягут дополнительные обязанности, будет проинформирован об отставке главы правительства в четверг. Основной задачей станет организация и проведение парламентских выборов, дата которых еще не назначена, но ожидается 10 июня текущего года.

"Он (Церар — ред.) заявил, что выборы будут организованы, правительство продолжит выполнять текущую работу, Словения останется мирной и стабильной страной. Будут ли выборы очередными или внеочередными, предстоит решать президенту Боруту Пахору", — пишет издание.

Одной из причин отставки премьера стало решение в среду Верховного суда Словении отменить итоги референдума 2017 года о крупном проекте правительства Церара по финансированию железной дороги Копер-Дивача. Кабмин в последнее время также столкнулся с другими проблемами, например недовольством профсоюзов работников бюджетного сектора в сфере образования, которые сказались на популярности правящей Партии современного центра (SMC). Неофициальная кампания по выборам в парламент уже началась в стране, в результате отставки премьера голосование может пройти на несколько недель раньше.

Партия ныне пятидесятипятилетнего юриста Церара набрала на внеочередных выборах в 2014 году 34,61% голосов и получила 36 из 90 мест в парламенте Словении.