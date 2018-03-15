Посольство России предрекло проблемы с выдачей виз британцам

ЛОНДОН, 15 мар – РИА Новости, Мария Табак. Проблемы с выдачей виз британцам, вызванные высылкой российских дипломатов из Великобритании, будут усугубляться тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы, сказали РИА Новости в пресс-службе посольства.
"Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы", — сказали в пресс-службе.
По словам представителя посольства, цель такого рода действий — затруднить работу консульского отдела, и это, по его мнению, "вписывается в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства".
"Но нужно понимать, что для посольства приоритет — обслуживание российских граждан", — отметил представитель посольства.