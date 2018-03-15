МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "Пасхальное перемирие".

"Пятого марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить "Пасхальное перемирие" уже со Страстной недели (с 1 апреля)", — говорится в заявлении, которое приводит Донецкое агентство новостей (ДАН) на своем сайте.

Захарченко также дал поручение постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину, "не дожидаясь очередного заседания Контактной группы, на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия".

"Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать ещё один шаг на пути к миру на Донбассе", — заключил Захарченко.