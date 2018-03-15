МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе "Пасхальное перемирие".
Захарченко также дал поручение постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске Денису Пушилину, "не дожидаясь очередного заседания Контактной группы, на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия".
"Призываю все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать ещё один шаг на пути к миру на Донбассе", — заключил Захарченко.