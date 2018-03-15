Геноцид по закону. Почему Запад не мешает истреблять население Йемена

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Мария Ефимова. Правозащитники обвиняют Саудовскую Аравию в самом серьезном гуманитарном кризисе со времен Второй мировой войны. Население Йемена вымирает из-за военной операции Эр-Рияда в поддержку дружественного суннитского правительства, а США и страны Европы, несмотря на предостережения ООН, продолжают поставлять саудовским властям оружие на десятки миллиардов долларов.

Главная катастрофа наших дней

Ситуацию в Йемене ООН называет "самым серьезными рукотворным гуманитарным кризисом наших дней". С 2015 года Саудовская Аравия и ее союзники из числа стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива проводят в Йемене военную операцию по просьбе дружественного суннитского правительства, которому противостоят шиитские повстанцы-хуситы из движения "Ансарулла". Эр-Рияд утверждает, что йеменских шиитов поддерживает и финансирует Тегеран — главный геополитический враг Саудовской Аравии.

Хуситы взяли под контроль северные регионы страны: не только йеменскую столицу Сану, но и ключевые для саудовского нефтяного трафика порты на Красном море. Морская блокада портов Ходейда и Салиф, через которые до войны поступало до 80 процентов потребляемого Йеменом продовольствия, заставила население голодать.

Из-за перебоев с поставками топлива вышли из строя очистные сооружения, водопровод и канализация, что вместе с крахом системы здравоохранения привело к эпидемии холеры. К концу 2017 года холерой заболели около миллиона человек, 2,5 тысячи уже погибли. Точное число жертв трехлетнего конфликта неизвестно, в 2016-м в ООН говорили о 10 тысячах человек.

Международное право запрещает блокаду, угрожающую массовой гибелью мирного населения. Разрешено блокировать в особых случаях только поставки вооружений. Саудовская Аравия настаивает на том, что как раз и пресекает поток оружия из Ирана. Эр-Рияд пытался при помощи Великобритании провести через Совбез ООН соответствующую резолюцию. Проект документа заблокировала союзная Ирану Россия.

Международные организации считают блокаду незаконной и призывают союзников Саудовской Аравии на Западе оказать на Эр-Рияд давление.

"Национальный позор"

Накануне запланированного на 19 марта визита саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана в конгрессе США разгорелась нешуточная битва. Сенаторы от демократической партии во главе с бывшим кандидатом в президенты Берни Сандерсом требуют, чтобы Дональд Трамп прекратил военное сотрудничество с виновниками гуманитарной катастрофы в Йемене. Сенаторы уже не раз требовали вывести американские войска из Йемена (Пентагон признал, что американские формирования помогают там ОАЭ и правительству бороться с "Аль-Каидой"*) и сократить продажу Эр-Рияду вооружений, особенно высокоточных.

Соответствующие законопроекты неизменно проваливались, однако последнее голосование разделило сенат почти пополам (53 голоса за продолжение сотрудничества и 47 — против): многие сенаторы поменяли мнение относительно военных контрактов из-за "нежелания Трампа положить конец йеменскому конфликту".

В прошлом году в Эр-Рияде Дональд Трамп заключил девять контрактов на продажу американского оружия и оказание военных услуг на сумму 110 миллиардов долларов. По заявлению Белого дома, в ближайшие годы продажи американского оружия Саудовской Аравии могут достичь 350 миллиардов долларов.

"Национальным позором" назвали ведущие британские газеты и оппозиционная лейбористская партия подписанное во время недавнего трехдневного визита (7-9 марта) Мухаммеда бин Салмана в Лондон крупное соглашение на поставку вооружений. К тому же Эр-Рияд купил у Лондона еще 48 истребителей Eurofighter Typhoon: 72 истребителя этого типа уже служат в саудовских ВВС и активно используются в Йемене. Призывы к введению эмбарго на торговлю с Саудовской Аравией звучат в стране не первый год. Лидер лейбористской партии Джереми Корбин обвинил премьер-министра Терезу Мэй в замалчивании роли Эр-Рияда в йеменской гуманитарной катастрофе.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine Мухаммед бин Салман во время объявления о плане экономических реформ на пресс-конференции в Эр-Рияде. 25 апреля 2016 года © AFP 2018 / Fayez Nureldine Мухаммед бин Салман во время объявления о плане экономических реформ на пресс-конференции в Эр-Рияде. 25 апреля 2016 года

"В Великобритании три уровня контроля над вооружениями: национальный, общеевропейский и международный, поскольку Британия подписала договоры ЕС и международный договор о торговле оружием. Сейчас здесь разгорелся очень серьезный спор, может ли Лондон продавать оружие Саудовской Аравии, раз оно применяется в йеменской войне. НКО и оппозиция уверены, что нет, — сообщила РИА Новости эксперт по Ближнему Востоку из британского аналитического центра Chatham House Джейн Киннинмонт. — Тем не менее позиция британского правительства неизменна: саудовская военная операция законна, о ней уведомлен Совбез ООН, она направлена на защиту законного правительства и проводится по его просьбе. А предотвращением жертв среди мирного населения занимается сама Саудовская Аравия, и у нее есть для этого механизмы, даже если и не всегда эффективные. Эта позиция, в общем-то, аналогична российской позиции по Сирии".

Эксперт напомнила, что в прошлом году Высокий суд Лондона встал на сторону правительства в деле по иску против продажи оружия Эр-Рияду: "Есть законы, запрещающие продажу оружия, если сделка противоречит международному гуманитарному законодательству. Поэтому Британия не продает оружие режиму в Сирии (Лондон вместе с другими членами Евросоюза ввел эти санкции в 2011 году, чтобы предотвратить гибель мирных жителей). По этим же законам оспаривались контракты с Эр-Риядом, но безуспешно".

Импортер и союзник

В Евросоюзе тоже не утихают споры по поводу торговли оружием с Эр-Риядом, и, хотя отдельные страны ограничили свои поставки Саудовской Аравии (например, Германия), общеевропейского эмбарго добиться вряд ли удастся. Как и повлиять на политику США, Великобритании и Франции в этом отношении, несмотря на осуждение общественных организаций, СМИ и оппозиционных сил.

"Саудовская Аравия — перспективный экономический партнер, главный импортер оружия на Ближнем Востоке, а доступ к этому рынку ищут многие страны — экспортеры оружия. Тем более что многие европейские страны традиционно считают Эр-Рияд стратегическим союзником, — заявила РИА Новости депутат Европарламента от шведской партии зеленых Бодиль Валеро, одна из составительниц отчета ЕС об экспорте вооружений. — Однако поставки вооружений нарушают общие принципы и правила Евросоюза, помогают убивать тысячи невинных людей. Мы не должны продавать оружие стране, которая не соблюдает международное гуманитарное законодательство. ООН уже ввело эмбарго на вооружение хуситов, что было очень правильно. Но, учитывая ужасающую ситуацию в Йемене, Европарламент настаивает на подобном запрете для всех сторон конфликта, ответственных за военные преступления против человечности. Европарламент не раз принимал такие документы. К сожалению, у нас нет никаких механизмов воздействия на членов ЕС в этом плане. Страны контролируют себя сами и сами интерпретируют общие правила и принимают решения, с кем им торговать оружием".