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В мире

"В обход соглашений": в Минске прошла встреча контактной группы по Донбассу

Сюжет:
Переговоры о мире на Украине в 2018 году (55)
22:5314.03.2018
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© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"Вид на Минск. Архивное фотоВид на Минск. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"

МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины прошел в среду в Минске в не совсем обычном формате. Из-за нелетной погоды в Киеве в белорусскую столицу не смогли прибыть спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и представитель Киева Леонид Кучма, они участвовали в заседании группы по видеосвязи.

В центре Киева, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Корректировки в формате встречи группы не сорвали обсуждение повестки дня — стороны конфликта и посредники обсудили вопросы обеспечения перемирия в регионе, перспективы обмена пленными, восстановление инфраструктуры региона, гуманитарный и политический аспект урегулирования.

Эффект от перемирия

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Выполнение договоренности о перемирии стало предметом обсуждения во время очередного раунда переговоров по урегулированию в Донбассе.

"Стороны (участники переговоров в Минске – ред.) отметили снижение уровня эскалации, однако констатировали, что полного прекращения огня достичь не удалось. Представители СММ ОБСЕ также отметили снижение уровня насилия на 60%", — сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Однако стороны конфликта не упустили возможности обменятся обвинениями в нарушении перемирия в адрес друг друга.

По итогам заседания пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер заявила, что очередное перемирие, которое объявлено с 5 марта в Донбассе, не соблюдается в полной мере.

Представители ДНР на переговорах в среду акцентировали внимание на обстрелах транспорта с персоналом Донецкой фильтровальной станции, а также насосной станции в Васильевке, которые были зафиксированы представительством ДНР в СЦКК 7, 10, 12 и 13 марта.

"Представители республики призвали участников переговорного процесса объективно и транспарентно разобраться и установить виновную сторону, а также принять меры для создания условий, при которых подобные нарушения будут невозможны, чтобы, наконец-то, нормализовать работу водного объекта инфраструктуры, обеспечивающего жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Минские соглашения
Минские соглашения

Обеспечить контроль

В свою очередь полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что подгруппа по безопасности контактной группы по Украине выработает механизм контроля за соблюдением очередного перемирия в Донбассе в связи с его нарушением со стороны украинской армии.

Ополченцы ДНР на территории Донецкого аэропорта
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Сегодня на заседании контактной группы обсуждалась необходимость эффективного контроля за соблюдением режима перемирия между сторонами конфликта — Украиной и республиками Донбасса. Мы констатировали наличие провокаций со стороны ВСУ с нарушением этого режима. Подгруппе по безопасности даны поручения по выработке механизма скорейшего разбора всех таких случаев с неотвратимым наказанием виновных", — заявил Грызлов по итогам переговоров.

Он также отметил, что контактная группа по Донбассу договорилась об очередной попытке разведения сил в районе Станицы Луганской — с 18 марта.

Обсуждение обмена пленными

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена и ожидают следующего в марте. В ЛНР и ДНР этого также не исключают.

Жительница поселка Спартак после раздачи питьевой воды. Спартак, Донецкая народная республика
© РИА Новости / Вера Костамо
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Тем временем контактная группа продолжает обсуждать возможность будущего обмена, его условия и, главное, лиц, которые могут под него попасть.

Обмен пленными должен проводиться по формуле "всех на всех", деление удерживаемых лиц на категории неприемлемо, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе.

"Позиция республик в отношении процесса обмена пленными остается неизменной — мы против деления заключенных на категории. Обмен должен осуществляться по формуле "всех на всех", как это и прописано в Комплексе мер по реализации минских соглашений", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Связь восстановят

Сайдик неоднократно обращал внимание на важность для населения региона решения такого вопроса, как восстановление мобильной связи в Донбассе. Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР уже почти два месяца остается без украинской сотовой связи.

Митинг, посвященный годовщине образования Донецко-Криворожской республики. 2017 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В среду удалось добиться прогресса. Контактная группа по Донбассу договорилась об алгоритме восстановления мобильной связи на неподконтрольной Киеву территории региона, заявила Олифер.

По ее словам, работу по восстановлению связи будет проводить компания "Vodafone-Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. Украинский "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

Политические вопросы не решаются

Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Однако в среду вновь не удалось добиться прогресса в решении блока политических вопросов.

Киев затягивает решение политических вопросов, чем отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявила в среду и. о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

"Несмотря на имеющиеся условия для скорейшего разрешения конфликта, представители Киева прилагают все усилия для достижения обратного результата — максимального затягивания переговорного процесса и конфликта в Донбассе", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном ее пресс-службой.

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© Фото : официальный сайт патрульной полиции Украины
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По ее словам, без согласования порядка предоставления особого статуса Донбассу и понимания сроков вступления закона о статусе в силу, невозможно перейти к решению других политических вопросов.

"В частности, при попытке обсудить амнистию, основным вопросом стали именно временные рамки этого процесса. Ссылка на амнистию и недопущение преследования содержится в принятом, но не действующем законе об особом статусе", — отметила Никонорова.

Она добавила, что лишь "работа по согласованной повестке дня и добросовестное отношение Киева к переговорам смогут вывести сегодняшнюю переговорную ситуацию из стагнации и стать основой для подвижек в достижении долгосрочного и основательного мира в Донбассе".

Киев идет в "обход" соглашений

Молодые люди во время снегопада в Киеве
© AFP 2018 / Yuriy Dyachyshyn
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В свою очередь полпред РФ Грызлов обратил внимание, что Киев своим нежеланием выполнять политические меры в рамках урегулирования конфликта на юго-востоке страны продолжает выталкивать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики из украинской государственности.

"Россия, как и ОБСЕ, являясь посредником в разрешении конфликта в Донбассе, последовательно добивается предметного обсуждения политических мер, предусмотренных минскими соглашениями. Еще раз подчеркну, что особый статус Донбасса с введением его по "формуле Штайнмайера" и амнистия являются решающими условиями урегулирования конфликта", — заявил Грызлов.

Он подчеркнул, что власти Украины до сих пор не предоставили "даже позицию по этим законодательным актам". "Это говорит о ее фактическом стремлении разрешить конфликт "в обход" одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН минских соглашений, обострив военную составляющую конфликта. Действия Украины все более выдавливают республики за рамки украинской государственности", — добавил он.

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