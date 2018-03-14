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В мире

Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (214)
11:4514.03.2018
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© AP Photo / PA / Andrew MatthewsСотрудники правоохранительных органов Великобритании во время следственных мероприятий по делу об отравлении экс-разведчика СкрипаляСотрудники правоохранительных органов Великобритании во время следственных мероприятий по делу об отравлении экс-разведчика Скрипаля
© AP Photo / PA / Andrew Matthews

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В три часа ночи по московскому времени истек срок ультиматума, которые выдвинула России британский премьер Тереза Мэй по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Их нашли без сознания 4 марта в Солсбери. По данным британского правительства, бывшего разведчика отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Накануне Мэй обвинила Россию в причастности к этому делу. Она заявила, что о нормальных отношениях с Москвой не может быть и речи и подчеркнула, что до среды ожидает ответа Кремля.

В России ответили, что никаких официальных запросов по "делу Скрипаля" не поступало, посольство также направило в МИД Великобритании ноту, в которой дипломаты заявили о непричастности России к инциденту.

В среду состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором определят ответные меры, сказал источник РИА Новости в канцелярии правительства.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
Отравление в Солсбери: полиция ищет автомобиль Скрипаля
Например, Лондон пригрозил выслать российских дипломатов, бойкотировать Чемпионата мира по футболу-2018, ввести новые ограничительные меры, заблокировать счета российских предпринимателей и лишить лицензии телеканал RT.

Позиция Москвы

В российском МИД заявили, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего разведчика.

"Мы уже сделали заявление о том, что все чушь", — сказал глава ведомства Сергей Лавров.

Он отметил, что Лондон должен выступить с официальным запросом, чтобы началось совместное расследование.

Также накануне в МИД России вызвали британского посла Лори Бристоу. Ему выразили протест из-за обвинений Лондона в адрес Москвы. Российские дипломаты добавили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AP Photo / Matt Dunham
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"Подчеркнуто, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие", — добавили в российском МИД.

В дополнение к этому посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту с подтверждением о том, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипаля и указанием на необходимость совместного расследования инцидента.

"Надувание щек"

Как считает политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин, нынешняя политика Великобритании выглядит блекло.

"Особенно по отношению к России. Полная профанация и фикция", — сказал он в эфире радио Sputnik.

Политолог отметил, что по "делу Скрипаля" не провели расследование, но уже выставили какой-то ультиматум и определены виновные. Он назвал это "надуванием щек".

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В США предложили ввести против России санкции из-за отравления Скрипаля
"Похоже, что Англия, использовав ситуацию, попыталась вспомнить, что когда-то она была "владычицей морей", владела половиной мира и могла диктовать свою волю. Но на данный момент это тень прошлого величия — тень, которая вдруг, воспользовавшись провокационной ситуацией, решила показать, что у нее было свое гордое имперское жандармское "я", — подчеркнул он.

По его мнению, ситуация скоро заглохнет.

"Политика, которую Лондон пытается сейчас вести в отношении России, абсолютно бестолкова", — заключил Шлямин.

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Заявление Мэй об ответственности России за отравление экс-офицера ГРУ
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В мире
Комментарии
15 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей С.
"По данным британского правительства, бывшего разведчика отравили нервно-паралитическим веществом российского производства."
А что, там на флакончике остался рецепт и надпись сделано в России специально для отравления предателей родины?
12:04
14.03.2018
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Александр Бахтин
Климакс, что-ли в разгаре ? ультиматумы ставит. санкциями стращает. а нам не привыкать - напугала ежа голым профилем.
12:00
14.03.2018
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