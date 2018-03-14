Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В три часа ночи по московскому времени истек срок ультиматума, которые выдвинула России британский премьер Тереза Мэй по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Накануне Мэй обвинила Россию в причастности к этому делу. Она заявила, что о нормальных отношениях с Москвой не может быть и речи и подчеркнула, что до среды ожидает ответа Кремля.
В России ответили, что никаких официальных запросов по "делу Скрипаля" не поступало, посольство также направило в МИД Великобритании ноту, в которой дипломаты заявили о непричастности России к инциденту.
В среду состоится заседание национального комитета по безопасности, на котором определят ответные меры, сказал источник РИА Новости в канцелярии правительства.
Позиция Москвы
В российском МИД заявили, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению бывшего разведчика.
"Мы уже сделали заявление о том, что все чушь", — сказал глава ведомства Сергей Лавров.
Он отметил, что Лондон должен выступить с официальным запросом, чтобы началось совместное расследование.
Также накануне в МИД России вызвали британского посла Лори Бристоу. Ему выразили протест из-за обвинений Лондона в адрес Москвы. Российские дипломаты добавили, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер.
В дополнение к этому посольство в Лондоне направило в МИД Британии ноту с подтверждением о том, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипаля и указанием на необходимость совместного расследования инцидента.
"Надувание щек"
Как считает политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин, нынешняя политика Великобритании выглядит блекло.
"Особенно по отношению к России. Полная профанация и фикция", — сказал он в эфире радио Sputnik.
Политолог отметил, что по "делу Скрипаля" не провели расследование, но уже выставили какой-то ультиматум и определены виновные. Он назвал это "надуванием щек".
По его мнению, ситуация скоро заглохнет.
"Политика, которую Лондон пытается сейчас вести в отношении России, абсолютно бестолкова", — заключил Шлямин.