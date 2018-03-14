"Политика Лондона абсолютно бестолкова". Политолог о "деле Скрипаля"

Истек срок ультиматума Великобритании к России по делу Скрипаля. Политолог Николай Шлямин в эфире радио Sputnik предположил, как будет развиваться ситуация дальше.

Истек срок ультиматума, который глава британского правительства Тереза Мэй предъявила российской стороне в связи с обвинениями в причастности России к отравлению в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Москва накануне ответила Лондону замечанием, что британская сторона не сделала никаких официальных запросов в связи с инцидентом. Российское посольство также направило в МИД Великобритании ноту, в которой дипломаты заявили о непричастности России к "делу Скрипаля" и необходимости проведения совместного расследования.

Накануне премьер-министр Британии, выступая в парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Мэй заявила, что о нормальных отношениях с Россией не может быть и речи и подчеркнула, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения.

"Мы уже сделали заявление о том, что все это (причастность России, – ред.) чушь… Мы никакого отношения к этому не имеем", – сказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы – члены Конвенции о запрещении химического оружия, так же, как и ваша родина (Великобритания, – ред.). Ваша родина почему-то не пользуется экспертизой тех, кто знает, какие обязательства несет на своих плечах Соединенное Королевство. Если те процедуры, которые предусмотрены в конвенции, будут выполнены, я вас уверяю, что Российская Федерация выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос (Лондона) в то время, которое отводится на подготовку ответа", – добавил руководитель российской дипломатии, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.

Политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин в эфире радио Sputnik прокомментировал требования правительства Великобритании в адрес России.

"Политика Великобритании – самого большого "непотопляемого авианосца" Америки в Европе – по сравнению с тем, какой она была раньше, выглядит блекло. Особенно по отношению к России. Полная профанация и фикция. Если говорить о данном конкретном случае, то не проведено никакого расследования, но уже выставлен какой-то ультиматум, определены виновные. Это просто "надувание щек". Похоже, что Англия, использовав ситуацию, попыталась вспомнить, что когда-то она была "владычицей морей", владела половиной мира и могла диктовать свою волю. Но на данный момент это тень прошлого величия – тень, которая вдруг, воспользовавшись провокационной ситуацией, решила показать, что у нее было свое гордое имперское жандармское "я". И думаю, ситуация через некоторое время заглохнет. Политика, которую Лондон пытается сейчас вести в отношении России, абсолютно бестолкова", – отметил Николай Шлямин.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в городе Солсбери. По утверждению британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом предположительно российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

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