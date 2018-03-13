ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли автомобили с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня в 15.30 (совпадает с мск) в очередной раз обстрелу со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) подверглась колонна из трех автомобилей рабочей смены фильтровальной станции… По предварительной информации, жертв удалось избежать", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК отметили, что это уже третий раз за неделю, когда автомобили подверглись обстрелу в районе Донецкой фильтровальной станции.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что эскалация боевых действий вблизи такого объекта может привести к химической катастрофе в случае повреждения резервуаров с хлором.