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В мире

"Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ

12:5713.03.2018
(обновлено: 14:39 13.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкНадежда Савченко. Архивное фотоНадежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко опровергла информацию о том, что сбежала в Россию. На ее странице в Facebook появились фотографии из Страсбурга.

О том, что Савченко находится не во Франции ранее заявил замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", — сказал он.

Вызов на допрос

Накануне стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, однако депутат на него не явилась. В этот же день она покинула страну.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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О том, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ сообщила пресс-секретаря политика Татьяна Проторченко. По ее словам, у депутата запланированы встречи в Европарламенте, и никаких повесток она не получала.

При этом Арьев заявлял, что Савченко не приглашали на мероприятие.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, рассказал, что Савченко отправилась на международную конференцию, но не входит в число членов украинской делегации, хотя и имеет на это право.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом в бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", — сказал генпрокурор.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Дело Рубана

На прошлой неделе СБУ задержала Рубана при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд арестовал его на два месяца.

Ранее сообщалось, что Рубан вместе с Савченко посещал Донбасс. Однако украинская пограничная служба не пропустила их на неподконтрольную Киеву территорию региона. СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе. Савченко присутствовала на суде в Киеве, где избиралась мера пресечения задержанному. Депутат Рады изъявила желание взять Рубана на поруки, однако суд его арестовал.

Угроза для украинской элиты

По мнению политолога Дмитрия Юрьева, украинская политическая элита видит в таких людях как Савченко угрозу для того, что "сейчас замещает собой Украину — абсолютно лживой, бесчеловечной машины уничтожения народной культуры, духа, истории".

Митинги в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Он напомнил, что на пике популярности на Украине многие, в том числе и в России считали Савчернко неадекватной и сумасшедшей.

"В принципе, в те времена, которые одни называют революционными, а другие — смутными, довольно много таких экзальтированных, ярких людей выносит на поверхность. Мне тогда показалось, что Савченко — человек искренний, что все свои безумные действия она производит на основании собственных чувств и отношения к действительности ", — сказал Юрьев в эфире радио Sputnik.

По его словам, сейчас "бандеровский гнусный, бесчеловечный и в общем нацистский, по сути, режим избавляется от всех, кто, по недомыслию или по своей экзальтации, поддержал его, считая, что этот режим поможет им исправить те несправедливости, которые они видели".

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
emmalux
Какая страшная власть на Украине! Достаточно каких-то подозрений влиятельного лица, как ты можешь быть казнен ни за что!
То же самое и у Великобритании: бездоказательные подозрения Терезы Мэй участия России в отравлении Скрипаля уже безусловно требуют наказания? С ума, что ли сходят? Докажите, потом говорите!
13:29
13.03.2018
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Юрий У
не удалось спокойно отдохнуть на Колыме, поэтому решили посадить на дыбу в Украине
13:15
13.03.2018
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