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Мнение: Савченко стала угрозой для "машины уничтожения" Украины

11:1213.03.2018
(обновлено: 11:54 13.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкНадежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в КиевеНадежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В Раде обвинили депутата Надежду Савченко в побеге в Россию. Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинское руководство считает Савченко опасной для себя, и объяснил, почему.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко могла сбежать в Россию. Такую догадку в интервью изданию LB.ua высказал замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

"Как гражданин, а не член партии, утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины", – сказал он.

Накануне стало известно, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов. В тот же день, как сообщалось,  депутат покинула территорию Украины.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед началом пресс-конференции, посвященной созданию политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. 25 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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Аналитик о ролике Савченко: ругань и драки заполонили украинский эфир
По данным пресс-секретаря политика Татьяны Проторченко, Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ, где у нее запланированы встречи с депутатами Европарламента, и никаких повесток она не получала.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в свою очередь, заявил, что Савченко отправилась на международную конференцию, но не входит в число членов украинской делегации, хотя и имеет на это право.

"Я сейчас хотел бы обратиться к Савченко: если она действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом в бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины", – заявил генпрокурор.

В марте 2016 года Надежду Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству российских журналистов. Через два месяца она была помилована и вернулась на родину, где стала депутатом Верховной рады.

Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что украинская политическая элита видит в таких людях как Савченко угрозу для себя. 

"В свое время, в пик популярности Савченко на Украине, многие, в том числе и у нас, ее описывали как человека неадекватного, даже сумасшедшего. В принципе, в те времена, которые одни называют революционными, а другие – смутными, довольно много таких экзальтированных, ярких людей выносит на поверхность. Мне тогда показалось, что Савченко – человек искренний, что все свои безумные действия она производит на основании собственных чувств и отношения к действительности. И я думаю, что даже в таких ужасных событиях, как украинский самогеноцид 2014 года, таких людей, уверенных в своей правоте, было довольно много. Говорят, революция "пожирает своих детей". Вот сейчас на Украине то, что маскировалось под революцию, а именно бандеровский гнусный, бесчеловечный и в общем нацистский, по сути, режим избавляется от всех, кто, по недомыслию или по своей экзальтации, поддержал его, считая, что этот режим поможет им исправить те несправедливости, которые они видели. Савченко как такой человек, наверное, представляет огромную угрозу для того, что сейчас замещает собой Украину – абсолютно лживой, бесчеловечной машины уничтожения народной культуры, духа, истории", – полагает Дмитрий Юрьев.

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Эксперт: Савченко "не вписалась" в систему украинской пропаганды
Надежда Савченко неоднократно привлекала внимание странными и неоднозначными высказываниями и действиями. В прошлом году, говоря о ситуации на Украине в эфире NewsOne, за 20 секунд она нецензурно выругалась 11 раз. Затем заявила, что больше не пойдет ради политиков "как баран на бойню", и призвала украинцев не доверять властям. Недавно она выразила сожаление, что в ходе столкновения протестующих с полицией под зданием украинского парламента президенту Петру Порошенко не сломали кости.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Viktor Golyatkin
Савченко - прямой пример того, что будет, если человека на какое-то время оставить без укросми.

Посидев чуть без общения с телевизором Надежда вернулась на родину и ничего с тех пор понять не может....

P.s.
А допрос в СБУ закончится арестом. А там и до "самоубийства" в камере очень недалеко.
Вот Савченко и утекла...
11:26
13.03.2018
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vitalii2006
конечно Савченко в РОССИИ поехала досиживать срок кормят лучше , чем в Украине...
11:30
13.03.2018
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