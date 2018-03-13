Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз составил список опасных товаров, куда в числе прочих попали спиннеры. Об этом говорится в докладе за 2017 год, который обнародовала европейская система быстрого оповещения о сомнительной продукции.

В докладе отмечается, что спиннеры могут навредить детям, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держится пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Для запуска достаточно легкого касания пальцем. Вес деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение.

Мнение Роспотребнадзора

В прошлом году спиннеры были очень популярны в России, и в Роспотребнадзоре попытались разобраться, несут ли они потенциальную опасность. По итогам экспертизы в ведомстве заключили, что игрушки не влияют на психику детей, но могут нанести вред из-за мелких деталей.

Специалисты также отметили, что следует периодически проверять приборы на наличие поломок, а маленькие дети должны играть с ними только под присмотром взрослых. Эксперты не советуют приобретать спиннеры с рук и призывают при покупке обращать внимание на резкий химический запах и повышенный шум. Последнее не характерно для качественных изделий.

Аналогичные инструкции через месяц после публикации рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров.