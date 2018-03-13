Генсек НАТО прокомментировал присутствие войск альянса в Восточной Европе

ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Присутствие войск НАТО на восточном фланге не имеет временных ограничений, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
При этом Столтенберг заверил, что силы НАТО присутствуют в Восточной Европе, чтобы "защищать территориальный суверенитет государств-членов от любой агрессии".
Он не стал отрицать, что решение о размещении сил НАТО на восточной фланге стало ответом на воссоединение Крыма с РФ. "Речь шла о передаче ясного сигнала, что любые действия, похожие на те, что на Украине, исключены в отношении кого-либо из наших союзников", — сказал генсек НАТО.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.