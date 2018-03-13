Премьер-министр Японии принял спецпосланника президента Южной Кореи

ТОКИО, 13 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял во вторник спецпосланника президента Южной Кореи, главу национального разведывательного ведомства Со Хуна.
Визави японского премьера, который на прошлой неделе совершил исторический визит в Пхеньян, а затем в США, где передал предложение лидера КНДР провести встречу с американским президентом, заявил, что видит "большой смысл в том, что Ким Чен Ын сам произнес слова о желании денуклеаризации". Он передал также мнение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о том, что "для того чтобы мирное течение на Корейском полуострове пошло в хорошую сторону, крайне важно сотрудничество Южной Кореи и Японии".
"Для денуклеаризации Корейского полуострова и решения ракетной проблемы важно, чтобы лидеры Японии и Южной Кореи тесно объединили волю для сотрудничества", — сказал Со Хун.
В понедельник Чон Ый Ён вылетел с двухдневным визитом в Китай, а Со Хун — в Японию. После визита в Китай спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён посетит Россию.
Ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".