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МИД: в деле Скрипаля Лондон пытается подорвать доверие к РФ перед ЧМ-2018

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (119)
22:3812.03.2018
(обновлено: 22:39 12.03.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обвинения в адрес России в причастности к отравлению в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери носят провокационный характер и нацелены, в частности, на подрыв доверия к России как к хозяйке чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД назвали заявление Мэй по России "шоу в британском парламенте"
В МИД РФ напомнили, что "неоднократно предупреждали: перед началом чемпионата мира по футболу в России западные СМИ развернут полномасштабную медиа-кампанию с целью дискредитации России и подрыва доверия к ней как к хозяйке этого спортивного мероприятия".

"Как мы и предполагали, особенно активно ведут себя англичане, которые никак не могут простить России, что именно нашей стране в честной борьбе досталось право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Британские СМИ активно тиражируют призывы о бойкоте предстоящего Кубка мира. Такие предложения поступают не только от журналистов, но и от официальных лиц – в частности, министра иностранных дел Бориса Джонсона и председателя комитета по иностранным делам палаты общин Тугендхата. Поводом же стало отравление Скрипаля, расследование которого не только еще не завершено, а, по сути, ещё и не начиналось", — отметили в МИД.

Здание Скотланд-ярда в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Юрист: Лондону стоит расследовать дело Скрипаля, а не строить домыслы
"Это, однако, не помешало британским политикам уже сейчас сделать вывод о причастности к делу России, которую теперь следует наказать, например, отказавшись от поездки на чемпионат мира. При этом сами они, кажется, до сих пор не определились, кто же должен бойкотировать спортивное мероприятие – члены королевской семьи, чиновники и другие официальные лица или непосредственно сборная Англии по футболу? Хотим еще раз подчеркнуть: подобные провокационные вбросы, раздувающие антироссийскую истерию, лишь осложняют отношения между нашими странами и наносят удар по мировому спорту", — заявили в министерстве.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что "в высокой степени вероятна" причастность РФ к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Премьер сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон уведомил посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы предоставить детальные объяснения по делу Скрипаля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй назвала причины для обвинения России в отравлении Скрипаля
Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери, по данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала выступление британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Валерий Конрад
И нигде нет фото Скрипаля и его дочери - ни на одной койке. Литвиненко хоть показывали - а эти где. А эти не отравлены, они находяться в загородной некой резиденции. А дочь приплели что бы она там всесте с отцом побыла а случайно чего - то не взболтнула. Будет неудивительно если вдруг к дню выборов нашего Президента Скрипаль так сказать " поправиться" и будет давать интервью BBC журналисту, рассказывать о том как явная Рука К. с баллончиком в руках и так далле.. Скрипалю спецслужбы Британии предложили сделку, он на нее повелся, а далее как там уже будет, примерно понятно.
23:27
12.03.2018
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gal.1957
Я не видела сообщения МИД о вызове посла Англии для дачи объяснений в связи с обвинением России без расследования. Пора реагировать на их бред как- то.
22:52
12.03.2018
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Исаев Александр
Нашим господам либералам, давно следует осознать, что Запад будет продолжать "ломать" Россию. И если они с Западом, то им следовало бы перебраться туда на ПМЖ. Было допинговое дело - теперь дело об отравлении со всеми ультиматумами, попытками загнать в угол, требованиями отчитаться... Ничего не изменится и после выборов 18 марта. Более того, будут спешно крушить ЧМ по футболу, и нашим функционерам от спорта следовало бы сразу настроиться на соответствующую волну. И помнить, что прогибание по Олимпийским играм не прибавило нашей стране авторитета, а лишь подстегнуло к следующим действиям.
22:48
12.03.2018
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Сергей Копейко
Понятно, в нашем МИДе есть специалисты по цирковым шоу, а дипломаты там есть?
22:47
12.03.2018
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Александр Васильевич
Иногда лучше жевать, чем говорить. И для МИДа тоже. Истерички.
22:45
12.03.2018
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