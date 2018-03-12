В Германии умер "бухгалтер Освенцима" Оскар Гренинг

БЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Оскар Гренинг, приговоренный к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийству 300 тысяч человек, умер в возрасте 96 лет, сообщает Spiegel.

По информации издания, бывший эсэсовец Гренинг, известный как "бухгалтер Аушвица", ушел из жизни в минувшую пятницу в больнице.

В июле 2015 года его приговорили к четырем годам заключения за причастность к убийствам 300 тысяч человек. Защита Грёнинга пыталась обжаловать вердикт. В августе прокуратура Ганновера признала Гренинга достаточно здоровым, а в конце ноября высший земельный суд в Целле подтвердил, что он может находиться в тюрьме, несмотря на возраст. Суд посчитал, что государство обязано обеспечить равное отношение ко всем приговоренным, а особые нужды Грёнинга "могут быть удовлетворены соответствующими мерами предосторожности".

Ранее просьбу о помиловании 96-летнего Грёнинга отклонила прокуратура, а в конце декабря 2017 года конституционный суд Германии отказал в рассмотрении прошения об отсрочке заключения.

Грёнинг работал в администрации "Аушвица" бухгалтером и занимался регистрацией валюты, которая изымалась у узников после прибытия в лагерь. На судебном процессе он несколько раз заявлял, что признает моральную вину за убийства людей.

"Аушвиц-Биркенау" — комплекс немецких концлагерей, располагавшийся в 1940–1945 годах у города Освенцим в Польше, в 60 километрах к западу от Кракова, в котором были убиты более 1,4 миллиона человек, из них около 1,1 миллиона — евреи. Советские войска освободили лагерь 27 января 1945 года — этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.