Дутерте предложил скормить экспертов ООН крокодилам

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления в городе Замбоанга призвал военных отказаться от сотрудничества с экспертами ООН и "бросить их к крокодилам". Об этом сообщает телеканал RT.

Таким образом Дутерте ответил на предложение Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейна пройти филиппинскому президенту психиатрическую экспертизу.

Назвав аль Хусейна "глупым сукиным сыном", Дутерте призвал не сотрудничать со специалистами ООН и не отвечать на их вопросы касательно прав человека. "Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", — сказал филиппинский лидер.

Ранее Зейд Раад аль Хусейн предложил Дутерте пройти психиатрическую экспертизу в связи с тем, что в феврале на Филиппинах одна из спецдокладчиков ООН попала в список из 600 человек, обвиняемых в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и Коммунистической партии Филиппин.