Дутерте предложил скормить экспертов ООН крокодилам

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте во время выступления в городе Замбоанга призвал военных отказаться от сотрудничества с экспертами ООН и "бросить их к крокодилам". Об этом сообщает телеканал RT.
Назвав аль Хусейна "глупым сукиным сыном", Дутерте призвал не сотрудничать со специалистами ООН и не отвечать на их вопросы касательно прав человека. "Оставьте это мне. Они приедут сюда. У вас же здесь есть крокодилы, которые едят человечину? Бросьте этих сукиных сынов туда", — сказал филиппинский лидер.
Ранее Зейд Раад аль Хусейн предложил Дутерте пройти психиатрическую экспертизу в связи с тем, что в феврале на Филиппинах одна из спецдокладчиков ООН попала в список из 600 человек, обвиняемых в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и Коммунистической партии Филиппин.