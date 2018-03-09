В ООН предложили Дутерте пройти психиатрическую экспертизу

ЖЕНЕВА, 9 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн предложил президенту Филиппин Родриго Дутерте пройти психиатрическую экспертизу после обвинений в терроризме спецдокладчика ООН по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус.

"Он должен пройти какую-то психиатрическую экспертизу. Такое поведение неприемлемо", — заявил аль Хуссейн на пресс-конференции в пятницу.

Спецдокладчик ООН в феврале попала в список из 600 человек, обвиняемых в терроризме и предположительном членстве в Новой народной армии и Коммунистической партии Филиппин. Документ был передан властями Филиппин в суд Манилы.

Избранный в мае 2017 года Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране было убито около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.

Дутерте ранее заявлял, что страна может выйти из ООН в ответ на критику организацией участившихся убийств, совершаемых в ходе полицейских рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей.