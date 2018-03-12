В Таджикистане госслужащих обязали делать утреннюю зарядку

ДУШАНБЕ, 12 мар — РИА Новости. Сотрудников всех государственных ведомств, учреждений и организаций в Таджикистане обязали по субботам участвовать в утренней зарядке. Об этом рассказал глава Комитета по делам молодежи и спорта страны Ахтам Абдуллозода, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Исполнительный аппарат президента Таджикистана утвердил план мероприятий, согласно которому утренняя зарядка будет проводиться каждую субботу до конца года во всех городах и районах страны", — сказал он.

По его Абдуллозоды, инициатор субботней зарядки — исполнительный аппарат президента Таджикистана.

С января прошлого года зарядкой, кроссом и плаванием два раза в неделю занимаются все сотрудники МВД Таджикистана. Уделять время спорту их обязал глава министерства Рамазон Рахимзода, чтобы силовики привели себя в хорошую физическую форму и избавились от лишнего веса.

Первыми на зарядку по графику в минувшую субботу вышли служащие Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана.

В предстоящую выходные зарядкой займутся сотрудники Госкомитета по телерадиовещанию, Комитета по землеустройству и геодезии, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по охране окружающей среды и студенты Педагогического университета.

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