Лондон беспричинно ссорится с Москвой после Солсбери, заявили в посольстве

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости. Посольство России в Великобритании через Twitter посетовало на то, что Лондон "необоснованно" портит отношения с Москвой в связи с ситуацией с отравлением в Солсбери экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
"Кто в Лондоне будет нести ответственность перед гражданами Британии за необоснованный подрыв отношений с Россией?" — задается вопросом посольство в своем аккаунте в Twitter.
В настоящее время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит совещание Национального комитета по безопасности Великобритании, в котором принимают участие глава аппарата Мэй Дэвид Лидингтон, министры внутренних, иностранных дел и обороны Амбер Радд, Борис Джонсон и Гэвин Уильямсон, канцлер Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр по международному развитию Пенни Мордонт и генпрокурор Джереми Райт. Также в заседании принимают участие руководители разведки, контрразведки и управления правительственной связи.
Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.