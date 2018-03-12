Лондон беспричинно ссорится с Москвой после Солсбери, заявили в посольстве

ЛОНДОН, 12 мар – РИА Новости. Посольство России в Великобритании через Twitter посетовало на то, что Лондон "необоснованно" портит отношения с Москвой в связи с ситуацией с отравлением в Солсбери экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Кто в Лондоне будет нести ответственность перед гражданами Британии за необоснованный подрыв отношений с Россией?" — задается вопросом посольство в своем аккаунте в Twitter.

Таким образом дипломаты решили прокомментировать заметку в Times о том, что следствие якобы имеет свидетельства, указывающие на "московский след" и что британские министры якобы готовятся применить санкции в отношении РФ. В аналогичной ситуации в 2007 году с делом об отравлении радиоактивным полонием экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко британские власти выслали из страны четырех российских дипломатов.

В настоящее время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит совещание Национального комитета по безопасности Великобритании, в котором принимают участие глава аппарата Мэй Дэвид Лидингтон, министры внутренних, иностранных дел и обороны Амбер Радд, Борис Джонсон и Гэвин Уильямсон, канцлер Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр по международному развитию Пенни Мордонт и генпрокурор Джереми Райт. Также в заседании принимают участие руководители разведки, контрразведки и управления правительственной связи.

Полиция 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Ни представители полиции, ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер Тереза Мэй, говоря о пострадавших, не назвали имен Скрипаля и его дочери Юлии. До сих пор единственным официальным лицом, кто определенно назвал их имена, был глава МИД Борис Джонсон. Скотланд-Ярд 7 марта сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества". От отравления тем же веществом также пострадал полицейский Ник Бейли.

Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.