Жители Крыма и Донбасса должны извиниться перед Украиной, заявили в Киеве

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко подготовил законопроект "О прощении", согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Об этом политик написал в Facebook.

По замыслу политика, законопроект коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Так, жителям Крыма и Донбасса предлагается признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".

Сенченко предложил ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Как отметил экс-депутат, процедура прощения предлагается только жителям Крыма и Донбасса, поскольку эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды".

"За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может", — подчеркнул автор инициативы.

Сенченко весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента.

Ранее на Украине выступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе.

Крым стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, за воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова.

"Комплекс вины не навязать"

В Крыму сразу ответили на законодательную инициативу Сенченко.

Так, вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявил, что жители полуострова не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить любым путем.

"Крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму", — сказал РИА Новости Фикс.

Он напомнил о водной, энергетической и транспортной блокадах полуострова.

Как отметил крымский политик, депутат Руслан Бальбек, украинским политикам не удастся навязать комплекс вины людям, которым не за что просить прощения.

"Официальный Киев играет в злого и доброго полицейского. Сначала нам устраивали блокады, затем забрасывали диверсантов, а теперь говорят, мол, покайтесь и мы все простим. Не дождетесь!" — сказал он.

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе считает, что Сенченко таким образом надеется вернуть свои утраченные активы на полуострове, полученные "сомнительными методами".

"Поэтому рисуются эти идиотские представления о том, что кто-то должен за что-то извиняться. Если завести разговор об извинениях, то Сенченко перед крымчанам должен был бы извиняться неокончаемое количество времени", — сказал он.

По его мнению, бывшие крымские политики соревнуются между собой, кто нарисует более апокалиптическую картину, ожидающую полуостров "после его возращения на Украину".

"Это связано с тем, что они, как политические эмигранты, на Украине никому не нужны. Никто про них ничего не знает, никто не понимает их горя и несчастья в связи с тем, что они потеряли", — заключил Иоффе.

Извиняться будет Сенченко

В свою очередь, сенатор Сергей Цеков заявил, что Сенченко сейчас придумывает различные акции против Крыма и "очень этим гордится".

"Что касается извинения, придёт время, когда такие личности, как Сенченко, будут просить прощения перед гражданами Украины и перед крымчанами — перед всеми без всякого закона. Я уверен, что этого времени нам придётся ждать не так долго", — отметил Цеков.

Мнение политолога

Политолог Александр Асафов считает, что хотя Андрей Сенченко больше не относится к высшему эшелону украинской власти, но его инициатива вполне укладывается в логику политики Киева.

"Идеология "расчеловечивания" всегда была свойственна сторонникам бандеровского национализма, который успешно стал идеологической основой нынешней киевской власти", — сказал он в эфире радио Sputnik.

По его словам, отсутствие внимания на Западе к процессам, происходящим на Украине, не может не удивлять.

"Международное сообщество больно какой-то избирательной слепотой. Это касается и маршей ветеранов СС в Прибалтике, и "незаметного" радикального национализма на Украине", — отметил политолог.

По его мнению, не стоит ждать осуждения, а если оно и будут, оно не будут иметь определяющий характер.

"Европа и США сохраняют пока благожелательную позицию по отношению к Украине, объясняя ее подобные идеологические "заскоки" некоторыми региональными особенностями", — заключил Асафов.