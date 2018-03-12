РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: идеология "расчеловечивания" успешно стала основой киевской власти

10:1712.03.2018
(обновлено: 10:52 12.03.2018)
3510214
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкУчастники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в СевастополеУчастники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Киеве предложили обязать жителей Крыма и Донбасса "просить прощения" у Украины. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта инициатива вполне укладывается в логику действий украинских властей.

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко сообщил, что подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook

Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает таким "категориям" жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".

Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает  ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Министр информационной политики Украины Юрий Стець. Архивное фото
© Фото : Министерство информационной политики Украины
Политолог: против Киева пора вводить "психиатрические санкции"
Как отметил экс-депутат, процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, поскольку эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды".

"За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может", – подчеркнул экс-депутат.

Сенченко весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что хотя Андрей Сенченко больше не относится к высшему эшелону украинской власти, его инициатива вполне укладывается в логику политики Киева.

"Идеология "расчеловечивания" всегда была свойственна сторонникам бандеровского национализма, который успешно стал идеологической основой нынешней киевской власти. Заявления о том, что жители Донбасса и Крыма – не настоящие украинцы, а во многом и "не настоящие люди" периодически делают не только бывшие, но и вполне себе действующие депутаты Верховной рады и другие участники политического процесса. Эта идеология распространяется, и с этого человеконенавистнического пути нынешней киевской власти еще очень долго не свернуть", – полагает Александр Асафов.

По его словам, отсутствие внимания на Западе к процессам, происходящим на Украине, не может не удивлять.  

"Международное сообщество больно какой-то избирательной слепотой. Это касается и маршей ветеранов СС в Прибалтике, и "незаметного" радикального национализма на Украине. Я не думаю, что будут какие-то осуждающие заявления, а если они и будут, они не будут иметь определяющий характер. Европа и США сохраняют пока благожелательную позицию по отношению к Украине, объясняя ее подобные идеологические "заскоки" некоторыми региональными особенностями", – отметил Александр Асафов.

Белая скала в Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Циничные люди". Крымский политолог об идее Киева о "дне сопротивления"
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории – "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым вновь стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, за воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Леонид Гщрщхов
Европа и Сша вообще считают украинцев недолюдьми иначе с ними так не поступали бы.
10:33
12.03.2018
ОтветитьНе отвечать
arinberd_54
Скажите мне пожалуйста что они там в этом раде пьют и курят?
10:29
12.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Юрий Шишлов
Heдoчeлoвeки хотят, чтобы все вокруг стали таковыми как они!
10:28
12.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена