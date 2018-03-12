Мнение: идеология "расчеловечивания" успешно стала основой киевской власти

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе

Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе

В Киеве предложили обязать жителей Крыма и Донбасса "просить прощения" у Украины. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эта инициатива вполне укладывается в логику действий украинских властей.

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко сообщил, что подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает таким "категориям" жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".

Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Как отметил экс-депутат, процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, поскольку эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды".

"За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может", – подчеркнул экс-депутат.

Сенченко весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что хотя Андрей Сенченко больше не относится к высшему эшелону украинской власти, его инициатива вполне укладывается в логику политики Киева.

"Идеология "расчеловечивания" всегда была свойственна сторонникам бандеровского национализма, который успешно стал идеологической основой нынешней киевской власти. Заявления о том, что жители Донбасса и Крыма – не настоящие украинцы, а во многом и "не настоящие люди" периодически делают не только бывшие, но и вполне себе действующие депутаты Верховной рады и другие участники политического процесса. Эта идеология распространяется, и с этого человеконенавистнического пути нынешней киевской власти еще очень долго не свернуть", – полагает Александр Асафов.

По его словам, отсутствие внимания на Западе к процессам, происходящим на Украине, не может не удивлять.

"Международное сообщество больно какой-то избирательной слепотой. Это касается и маршей ветеранов СС в Прибалтике, и "незаметного" радикального национализма на Украине. Я не думаю, что будут какие-то осуждающие заявления, а если они и будут, они не будут иметь определяющий характер. Европа и США сохраняют пока благожелательную позицию по отношению к Украине, объясняя ее подобные идеологические "заскоки" некоторыми региональными особенностями", – отметил Александр Асафов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории – "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что она не участник внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым вновь стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, за воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.