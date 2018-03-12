Мнение: идеология "расчеловечивания" успешно стала основой киевской власти

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко сообщил, что подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора", под которым в Киеве понимают Россию. Одна из статей документа предлагает таким "категориям" жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".
Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.
"За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может", – подчеркнул экс-депутат.
Сенченко весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента.
Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что хотя Андрей Сенченко больше не относится к высшему эшелону украинской власти, его инициатива вполне укладывается в логику политики Киева.
"Идеология "расчеловечивания" всегда была свойственна сторонникам бандеровского национализма, который успешно стал идеологической основой нынешней киевской власти. Заявления о том, что жители Донбасса и Крыма – не настоящие украинцы, а во многом и "не настоящие люди" периодически делают не только бывшие, но и вполне себе действующие депутаты Верховной рады и другие участники политического процесса. Эта идеология распространяется, и с этого человеконенавистнического пути нынешней киевской власти еще очень долго не свернуть", – полагает Александр Асафов.
По его словам, отсутствие внимания на Западе к процессам, происходящим на Украине, не может не удивлять.
"Международное сообщество больно какой-то избирательной слепотой. Это касается и маршей ветеранов СС в Прибалтике, и "незаметного" радикального национализма на Украине. Я не думаю, что будут какие-то осуждающие заявления, а если они и будут, они не будут иметь определяющий характер. Европа и США сохраняют пока благожелательную позицию по отношению к Украине, объясняя ее подобные идеологические "заскоки" некоторыми региональными особенностями", – отметил Александр Асафов.
Крым вновь стал российским в марте 2014 года по итогам референдума, за воссоединение с Россией высказались более 95 процентов жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.